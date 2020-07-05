Блогер Константин Конопко попросил Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с президентских выборов.
На своем YouTube-канале блогер опубликовал видео, в котором заявил, что для того, чтобы спасти Белоруссию нынешний президент Александр Лукашенко должен отказаться от участия в выборах на следующий срок.
"Это будет красивый шаг с вашей стороны, который убедит белорусов, что вы любите Беларусь", — сказал Конопко.
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