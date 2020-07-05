Блогер дал совет Александру Лукашенко

Блогер Константин Конопко попросил Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с президентских выборов.

На своем YouTube-канале блогер опубликовал видео, в котором заявил, что для того, чтобы спасти Белоруссию нынешний президент Александр Лукашенко должен отказаться от участия в выборах на следующий срок.