Конец мифа о долголетии: ученые доказали, что диета не всегда замедляет старение

Эксперты выяснили, как диета влияет на старение

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперименты, проведенные специалистами из Пенсильванского университета, показали, что влияние диеты на процессы старения неоднозначно. Особый интерес исследователей привлекло воздействие ограничения калорий на длину теломер, который служит маркером клеточного старения.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Aging Cell. Теломеры, находящиеся на концах хромосом, называются "защитными колпачками" и укорачиваются с каждым делением клеток. Обычно теломеры большей длины ассоциируются с более молодым биологическим возрастом.

Ученые проанализировали данные CALERIE - первого долгосрочного исследования, посвященного ограничению калорийности рациона. Участники эксперимента либо ограничивали потребление калорий на 20-60%, либо придерживались обычного питания (контрольная группа).

Полученные результаты оказались неожиданными. Предполагалось, что ограничение калорий приведет к замедлению укорачивания теломер, и, следовательно, замедлению процесса старения. Однако на практике всё оказалось гораздо сложнее.

В течение первого года ограничение калорий приводило к ожидаемому эффекту. Но на второй год наблюдалось изменение тенденции, и укорачивание теломер в группе, ограничивавшей калории, происходило с более высокой скоростью. К концу двухлетнего эксперимента длина теломеров в обеих группах стала одинаковой.