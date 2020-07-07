Патрушев назвал создателей движения "Талибан" в Афганистане

Россия никогда не сотрудничала с талибами в Афганистане, поскольку у истоков этого движения стояли США.

Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Это нелепые утверждения. Их могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе", — пояснил Патрушев.

По его словам, вербовкой афганских моджахедов занимались американские спецслужбы во время операции "Циклон", которая началась в 1980-х годах.

Напомним, афганское движение "Талибан" запрещено на территории России.