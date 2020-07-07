Россия никогда не сотрудничала с талибами в Афганистане, поскольку у истоков этого движения стояли США.
Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Это нелепые утверждения. Их могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе", — пояснил Патрушев.
По его словам, вербовкой афганских моджахедов занимались американские спецслужбы во время операции "Циклон", которая началась в 1980-х годах.
Напомним, афганское движение "Талибан" запрещено на территории России.
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