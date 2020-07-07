В Германии судят бывшего охранника концлагеря

В Гамбурге продолжается судебный процесс над бывшим охранником нацистского лагеря. Для 93-летнего Бруно Дея прокурор потребовал наказания в виде трех лет тюрьмы.

По версии обвинителя, Дей "был участником организованного государством массового убийства и причастен к убийству 5230 человек, когда он работал в лагере Штуттхоф в годы Второй мировой войны".

Дей, который предстал перед трибуналом в инвалидном кресле, отрицает свою вину в том, что происходило в лагере.

"Я не несу никакой вины за то, что случилось тогда, — сказал Дей в зале суда. — Я ничего не сделал для этого, кроме того, что стоял на страже. Но я был вынужден это сделать, это был приказ".

Защита Дея настаивает, что он добровольно не вступал в СС до службы в лагере с августа 1944 по апрель 1945 года, а в конечном итоге был назначен туда, потому что из-за болезни сердца был негоден к службе в действующей армии.

Но прокурор уверен: