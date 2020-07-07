Сыновья экс-президента Панамы арестованы в Гватемале

Двое сыновей бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли были арестованы в Гватемале. Им грозит экстрадиция в США, где они обвиняются в отмывании денег.

Об этом сегодня сообщила гватемальская полиция.

38-летний Луис Энрике Мартинелли и 40-летний Рикардо Альберто Мартинелли были задержаны в главном международном аэропорту, когда они пытались сесть на рейс в Панаму.

Они оба разыскиваются в Соединенных Штатах за "заговор с целью совершения отмывания денег".

"Экстрадиция потребует времени. Мы не собираемся отправлять их сегодня в Соединенные Штаты", - сказал представитель полиции Эрвин Монрой.

Предыстория

Панамские прокуроры в 2017 году обвинили сыновей Мартинелли в получении $ 49 млн от бразильской строительной фирмы Odebrecht, которая оказалась в центре масштабного латиноамериканского скандала со взяточничеством, в то время как их отец был президентом.

Бывшему президенту Мартинелли и его преемнику Хуану Карлосу Вареле на прошлой неделе было запрещено покидать Панаму - они находятся под следствием за отмывание денег по отдельным коррупционным делам.