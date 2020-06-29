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Япония против расширения "большой семерки"

Мир » Азия » Дальний Восток

Власти Японии не поддержали идею об изменении формата "большой семерки". В частности, они против расширения G7.

Позицию официального Токио озвучил генсек правительства страны.

"Для нашей страны, думаю, крайне важно поддерживать нынешний семисторонний формат. А вопрос о том, как проводить саммит, думаю, США согласуют сами", — заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

При этом ранее заявлялось, что Япония не против присутствия России на саммите. По словам главы МИД Тосимицу Мотэги, "переговоры с Россией необходимы, чтобы она могла играть конструктивную роль в решении международных задач".

Напомним, что расширить количество участников G7 предложил президент США. Дональд Трамп считает, что к переговорам должны присоединиться Россия, Австралия, Южная Корея и Индия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Италия не сказала категоричное "нет" по поводу присутствия России на G7. Как отметили в МИД страны, этот вопрос сейчас изучается.

Представители Южной Кореи уже подтвердили, что приняли приглашение на саммит "большой семерки". В стране назвали уместным расширение состава участников. Власти Кореи надеются, что станут полноправными членами международной коалиции.

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