Представитель Южной Кореи отправится на саммит G7

Южная Корея будет участвовать в саммите "большой семерки". В стране назвали уместным расширение состава участников.

Как сообщил официальный представитель президентской администрации страны Кан Мин Сок, по мнению южнокорейских властей, G7 сейчас "ограничена в поиске реагирования и решений глобальных вопросов". При этом Корея ждет, что G7 превратится в G11 или G12, а она станет официальным новым членом международной коалиции.

Между тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напомнил, что США могут приглашать новых участников на некоторые саммиты, но не имеют права менять формат.

"Я бы хотел подчеркнуть, что председательство в G7 дает определенные прерогативы… Среди этих прерогатив — возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты. Что касается формата, то изменение статуса членства на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", — пояснил Боррель.

По мнению японских властей, Россия должна присоединиться к саммиту "большой семерки".

"Мы в корне понимаем, что диалог и переговоры с Россией необходимы, чтобы она могла играть конструктивную роль в решении международных задач", — сказал глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

Он отметил, что сейчас этот вопрос обсуждается между постоянными членами G7.

Ранее о готовности принять приглашение Трампа заявила Австралия. На саммите ее представит премьер Скотт Моррисон. При этом Великобритания и Канада выступили категорически против возвращения России в G7.