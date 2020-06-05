Италия не сказала категоричное "нет" на приглашение России в G7

Итальянские власти не дали однозначного ответа, против ли они участия России в саммите "большой семерки". Этот вопрос сейчас изучают. Об этом рассказали в МИД Италии.

"Что касается предложения президента Трампа, могу сказать, что мы рассматриваем каждое приглашение, которое способствует диалогу на международном уровне, особенно те, которые приходят от наших союзников. Мы должны констатировать, что мир изменяется. Баланс сил смещается, и любое предложение, которое направлено на то, чтобы правильно обходиться с этими изменениями на глобальном уровне, будет тем предложением, которое Италия изучит", — пояснил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, что Дональд Трам перенес саммит G7 на сентябрь и пригласил к участию несколько стран, которые не являются официальными членами коалиции — Россию, Австралию, Южную Корею, Индию. Россия согласия на участие не дала. Как отметил член Совета Федерации, участие нашей страны в саммите возможно, только если она станет полноправным участником переговоров.