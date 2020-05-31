Россия примет участие в саммите "Большой восьмерки" по приглашению Дональда Трампа только в случае, если займет место полноправного участника переговоров.

Об этом сообщил член Совета Федерации Константин Косачев.

"Если нас приглашают в качестве зрителей, а не полноправных участников, то это весьма сомнительная затея. Не думаю, что она нужна России и заинтересует её", — пояснил сенатор.