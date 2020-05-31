Президент США Дональд Трамп решил перенести дату проведения саммита "Большой семерки" с конца июня на сентябрь.

Также американский лидер назвал формат G7 "устаревшим". Трамп хочет пригласить на саммит Южную Корею, Индию, Австралию и Россию.

"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", — сообщил Трамп.