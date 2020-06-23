Администрация президента Трампа продлила временный запрет на въезд иностранных рабочих в Соединенные Штаты, аргументируя это необходимостью "освободить рабочие места для американцев".
Соответствующий президентский указ продлил запрет на Green-карты, выпущенные за пределами США до конца года, и заморозил выдачу рабочих виз, позволяющих работодателям нанимать иностранных работников со специализированными знаниями, которые активно используются технологическими компаниями и многонациональными корпорациями.
По расчетам Белого дома, эти ограничения освободят до 525 тысяч рабочих мест для американцев.
Крупные технологические компании, такие как Amazon, Google и Twitter, выступили против новых иммиграционных ограничений.
Amazon назвал этот шаг "недальновидным", заявив, что
"предотвращение въезда в страну высококвалифицированных специалистов и содействие посредством этого экономическому восстановлению Америки ставит под угрозу глобальную конкурентоспособность Америки".
А Джессика Эррера-Фланиган, вице-президент Twitter по вопросам государственной политики и благотворительности, сказала:
"Это решение подрывает самый большой экономический актив Америки: ее разнообразие. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы присоединиться к нашей рабочей силе, платить налоги и вносить свой вклад в нашу глобальную конкурентоспособность на мировой арене".
BSA, группа, представляющая крупные компании по разработке программного обеспечения, призвала администрацию пересмотреть решение, заявив, что оно будет препятствовать экономическому восстановлению, "затрудняя заполнение критических позиций".
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.