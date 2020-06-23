Трамп продлил запрет на "трудовые визы" в США

Администрация президента Трампа продлила временный запрет на въезд иностранных рабочих в Соединенные Штаты, аргументируя это необходимостью "освободить рабочие места для американцев".

Соответствующий президентский указ продлил запрет на Green-карты, выпущенные за пределами США до конца года, и заморозил выдачу рабочих виз, позволяющих работодателям нанимать иностранных работников со специализированными знаниями, которые активно используются технологическими компаниями и многонациональными корпорациями.

По расчетам Белого дома, эти ограничения освободят до 525 тысяч рабочих мест для американцев.

Крупный бизнес недоволен

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Google и Twitter, выступили против новых иммиграционных ограничений.

Amazon назвал этот шаг "недальновидным", заявив, что

"предотвращение въезда в страну высококвалифицированных специалистов и содействие посредством этого экономическому восстановлению Америки ставит под угрозу глобальную конкурентоспособность Америки".

А Джессика Эррера-Фланиган, вице-президент Twitter по вопросам государственной политики и благотворительности, сказала:

"Это решение подрывает самый большой экономический актив Америки: ее разнообразие. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы присоединиться к нашей рабочей силе, платить налоги и вносить свой вклад в нашу глобальную конкурентоспособность на мировой арене".

BSA, группа, представляющая крупные компании по разработке программного обеспечения, призвала администрацию пересмотреть решение, заявив, что оно будет препятствовать экономическому восстановлению, "затрудняя заполнение критических позиций".