Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Опальный экс-глава Приангарья хочет вернуться и просит это разрешить
Ханас: электронное голосование отвечает реалиям времени
С 23 июня Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Бизнес просит ввести сертификаты на экспорт зерна
В РПЦ оценили "канонизацию" Флойда
В Петербурге осудили двух фигурантов дела "Сети"
Эксперт: Абэ давно мечтает изменить Конституцию Японии
Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина
Пользователи соцсетей не поверили в развод Харламова и Асмус

Трамп продлил запрет на "трудовые визы" в США

Мир

Администрация президента Трампа продлила временный запрет на въезд  иностранных рабочих в Соединенные Штаты, аргументируя это необходимостью "освободить рабочие места для американцев".

Соответствующий президентский указ продлил запрет на Green-карты, выпущенные за пределами США до конца года, и заморозил выдачу рабочих виз, позволяющих работодателям нанимать иностранных работников со специализированными знаниями, которые активно используются технологическими компаниями и многонациональными корпорациями.

По расчетам Белого дома, эти ограничения освободят до 525 тысяч рабочих мест для американцев.

Крупный бизнес недоволен

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Google и Twitter, выступили против новых иммиграционных ограничений.

Amazon назвал этот шаг "недальновидным", заявив, что

"предотвращение въезда в страну высококвалифицированных специалистов и содействие посредством этого экономическому восстановлению Америки ставит под угрозу глобальную конкурентоспособность Америки".

А Джессика Эррера-Фланиган, вице-президент Twitter по вопросам государственной политики и благотворительности, сказала:

"Это решение подрывает самый большой экономический актив Америки: ее разнообразие. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы присоединиться к нашей рабочей силе, платить налоги и вносить свой вклад в нашу глобальную конкурентоспособность на мировой арене".

BSA, группа, представляющая крупные компании по разработке программного обеспечения, призвала администрацию пересмотреть решение, заявив, что оно будет препятствовать экономическому восстановлению, "затрудняя заполнение критических позиций".

Последние материалы
ВОЗ: самая большая угроза — это отсутствие солидарности
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Трамп продлил запрет на "трудовые визы" в США
Этнохутор "Шишин двор" снова открылся для гостей курорта "Роза Хутор"
Экс-министр Украины: победить Россию мы не сможем, надо договариваться
Опальный экс-глава Приангарья хочет вернуться и просит это разрешить
Как сходить в ресторан без вреда для здоровья и фигуры
Цыгановы: жизнь запепсиколила и замерседесила весело-превесело
Безусловный базовый доход как национальная идея
Почему голосование надо бойкотировать, доказывает профессор Гундаров
Популярное
Новости футбола
Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.

Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Новости спорта
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Российский шоу-бизнес
Сын Боярского объяснил пугающий внешний вид своего отца
Общество
Грузинский журналист Габуния опять публично оскорбил Путина
Усам Оздемиров Безусловный базовый доход как национальная идея Усам Оздемиров Василий Амирджанов Листья и обильные осадки утопили Москву в "ванне" Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер
Комментарии
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Кокорин купил маску из крокодиловой кожи за 30 тыс. рублей
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Чем можно заразиться в бассейне?
Чем можно заразиться в бассейне?
Путин: визит руководства Украины в Москву неизбежен
Пользователи соцсетей не поверили в развод Харламова и Асмус
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
В Петербурге начальник ГИБДД заставил снять тонировку с Rolls-Royce
Аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Свыше 11 тысяч детей родили несовершеннолетние матери в России
Сын Боярского объяснил пугающий внешний вид своего отца
Кадыров поддержал вероятное выдвижение Путина в президенты
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ