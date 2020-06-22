Партия власти в Сербии побеждает на парламентских выборах

За Сербскую прогрессивную партию в Сербии проголосовали более 61% местных жителей. В стране озвучили первые итоги парламентских выборов.

Обработаны данные с 68 избирательных участков. По данным избиркома, на втором месте идет Социалистическая партия Сербии, которой отдано 10,43%. А блок СПАС получает 3,73%.

Стоит отметить, что Прогрессивная партия Сербии является правящей партией президента Александра Вучича. Если она одержит победу в том соотношении, которое есть сейчас, то получит в Скупщине 189 из 250 мандатов.

Парламентские выборы прошли в Сербии накануне, 21 июня. Окончательные результаты должны быть объявлены не позднее 96 часов с момента окончания голосования. Напомним, что Россию тоже ждет голосование. Гражданам предстоит сделать выбор "за" или "против" поправок в Конституцию.

Высказать свое мнение все желающие смогут 1 июля, этот день объявлен выходным. Также избирательные участки будут работать в последние шесть дней июня. Жители Москвы и Нижегородской области будут голосовать онлайн.