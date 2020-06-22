В Москве ожидают высокую явку на голосование по Конституции

Жители Москвы, прописанные в других регионах России, смогут без проблем проголосовать по вопросу поправок в Конституцию, не покидая столицы. В этом им поможет платформа "Мобильный избиратель".

"Москва — крупный промышленный, финансовый, научный центр, здесь много учебных заведений. Много людей в Москве живёт, работает, служит, учится, при этом оставаясь прописанными в других регионах. "Мобильный избиратель" в первую очередь поможет этим людям, он очень существенно сказывается на приросте явки. Это дополнительная гарантия для людей реализовать свое право на участие в голосовании", — отметил заместитель председателя Мосизбиркома Дмитрий Реут.

Он также подчеркнул, что "поправки в Конституцию никого не оставили равнодушными", поэтому в Москве ждут очень высокую явку.

"Эти поправки очень важны для страны, люди это понимают. Мы со своей стороны проводим работу по разъяснению содержания поправок. В числовых эквивалентах ожидаемую явку трудно назвать и с чем-то сравнить, потому что такое мероприятие мы проводим впервые. По электронному голосованию, на выборах в Мосгордуму она была выше 90%, это говорит о высочайшей заинтересованности, причем именно в этой форме, поэтому мы прогнозируем высокую явку. Если человек подает заявку на такую форму голосования, скорее всего, он будет участвовать", — заявил представитель комиссии.

Наблюдать за ходом голосования смогут все желающие. Количество общественных наблюдателей ограничивать не планируют. Ожидается, что Общественная палата Москвы намерена привлечь к процессу 20 тысяч активистов, которые будут следить за прозрачностью и честностью процедуры голосования.

Напомним, что голосование в России пройдет 1 июля. Также сделать свой выбор "за" или "против" внесения поправок в Конституцию россияне смогут в последние шесть дней июня.