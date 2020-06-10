Япония: из 44 тысяч проверенных на COVID-19 переболел 191 человек

Массовое тестирование граждан Японии показывает, что коронавирусом переболели совсем немногие. Так, из 44 тысяч проверенных человек, антитела выявлены лишь у 191.

Своих сотрудников, партнеров и медработников уже проверила компания SoftBank Group Corp. Как оказалось, лишь 0,43% от общего числа протестированных уже болели коронавирусом. При отдельной проверке медиков процент переболевших оказался выше. Так, тесты прошли 5850 человек, из них 105 человек (1,79%) уже перенесли COVID-19.

Между тем японский инфекционист Акихиро Сато уверен, что второй волны коронавируса не избежать, и заболевших тогда будет намного больше. По его словам, риск второй волны составляет 90%, ее ждут осенью или зимой. Эксперт также отметил, что сейчас в мире очень мало положительных тестов на антитела. Это значит, что 99% жителей планеты еще не переболели коронавирусом.

По мнению российского профессора Александра Ботвинкина, иммунитет к инфекции сохраняется около года. Риск повторного заражения есть у всех, кто уже смог победить заболевание.