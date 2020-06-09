Японский инфекционист оценил масштабы второй волны COVID-19

Японский врач-инфекционист Акихиро Сато считает, что при второй волне распространения коронавируса заболевших может быть намного больше, чем в первую.

Специалист предполагает, что риск второй волны эпидемии составляет 90%. Назвать точные даты пока сложно, но Сато утверждает, что коронавирус может вернуться этой осенью или зимой. Не исключено, что вторая волна начнется уже этим летом.

Также он отметил, что к настоящему моменту положительных результатов тестов на антитела к коронавирусу очень мало. Это говорит о том, что 99% жителей планеты им не переболели.

"Новая волна заражения будет не страшна только тогда, когда 60% населения будут иметь антитела к инфекции", — заявил врач.

Акихиро Сато опасается, что системы здравоохранения стран мира не справятся со второй волной эпидемией при стремительном распространении инфекции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что COVID-19 мог появится в Ухане в августе 2019 года.