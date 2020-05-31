Шантаж аль-Мишри подтвердился – ПНС Ливии похитили социологов

Появившиеся в Сети фотографии виз социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана опровергают слова главы Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халеда аль-Мишри о нелегальности нахождения россиян в североафриканской стране. Соответствующие снимки опубликовал ливийский телеканал Libya 24.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обнародовал аудиозапись и стенограмму переговоров с одним из представителей Правительства национального согласия, настаивающего на нелегальности нахождения ученых в Ливии.

Напомним, российские специалисты отправились в североафриканскую страну в мае прошлого года, где их похитили террористы местной группировки RADA. После чего социологов поместили в неофициальную тюрьму "Митига", известную пытками и ужасными условиями содержания заключенных.

По словам Малькевича, 29 мая 2019 года с фондом связался аль-Мишри и предложил обсудить ситуацию с заключенными. Представитель ПНС дал ясно понять, что россиян отпустят только при условии, что Россия примет сторону Правительства национального согласия в ливийском конфликте. Глава фонда рассказал, что в ходе переговоров аль-Мишри заявил, что все преступление россиян заключается в "нарушении визового режима".

Однако издание Libya 24 опубликовало фотографии, на которых отчетливо видны официальные ливийские печати на визах россиян. Следовательно, это говорит о легальности нахождения Самера Суэйфана и Максима Шугалея в североафриканском государстве.

Из опубликованной Малькевичем записи переговоров с аль-Мишри становится ясно, что ливийцы больше всего боятся довести дело до суда, поскольку в таком случае его будет тяжелее закрыть. Представитель ПНС также надеялся на поездку в Россию для переговоров с президентом РФ, чтобы выйти с этой встречи с заявлением, что Москва якобы поддерживает ПНС. Однако аль-Мишри дали понять, что Россия не купится на шантаж и продолжит отстаивать нейтральную позицию по ливийскому вопросу.

Исходя из этого, становится понятно, что террористы ПНС пытались путем шантажа переманить Россию на свою сторону. Однако потерпели неудачу, и их преступные действия стали достоянием общественности.