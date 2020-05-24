Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, Россия сократит дотирование режима Александра Лукашенко.