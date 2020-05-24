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Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Мир » Бывший СССР

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, Россия сократит дотирование режима Александра Лукашенко.

"Мы не можем больше платить за формальное декларирование себя союзником. А уж тем более мы не можем платить за это на фоне явных и скрытых угроз, которые следуют из Белоруссии последнее время", — пояснил Безпалько.

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