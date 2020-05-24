Таиландская вакцина от COVID-19 будет использоваться в конце 2021 года.

Доктор Накхон Премси рассказал о том, что Таиландская вакцина от коронавируса будет использоваться только в конце 2021 года.

"Вакцина будет готова к массовому применению только в четвертом квартале 2021 года", — сказал он.

Известно, что испытания на животных прошли успешно.