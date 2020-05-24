Доктор Накхон Премси рассказал о том, что Таиландская вакцина от коронавируса будет использоваться только в конце 2021 года.
"Вакцина будет готова к массовому применению только в четвертом квартале 2021 года", — сказал он.
Известно, что испытания на животных прошли успешно.
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