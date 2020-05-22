В Мадриде и Барселоне снимут часть ограничений

Часть Испании переход на первый этап снятия ограничений. В их числе Барселона и Мадрид.

Это произойдет с 25 мая. Остальная часть территорий уже вышла на первый этап.

Решение приняли власти страны.

"На первую фазу переходят все девять провинций Кастилии-и-Леона, санитарные зоны города Барселона — южная и северная столичные области, а также переходит все автономное сообщество Мадрид", — сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Сальвадор Илья.

Таким образом, те территории, которые были на нулевой стадии, перешли на первую. На ней же осталась Валенсия. В общей сложности, это 53% населения страны, то есть 25 миллионов человек.

На этом этапе местные жители могут посещать открытые террасы баров и ресторанов, открыты небольшие непродовольственные магазины, библиотеки, музей, концертные залы, церкви, ярмарки под открытым небом, отели, можно собираться группами до 10 человек, заниматься спортом на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что власти Испании с 15 мая ввели двухнедельный карантин для иностранных туристов, въезжающих в страну. Это правило продлится до конца действия периода чрезвычайной ситуации, который заканчивается 24 мая.