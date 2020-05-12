Власти Испании ввели 14-дневный карантин для туристов

Власти Испании с 15 мая вводят 14-дневный карантин для иностранных туристов, въезжающих на ее территорию.

"Это продлится до конца периода ЧС, который действует до 24 мая. В случае необходимости власти Испании продлят режим ЧС еще на две недели или даже более", — сообщает газета El Pais.

Таким образом, власти страны следуют примеру других стран Европы, которые уже ввели 14-дневный карантин для иностранных туристов. На данный момент обязательный карантин в Испании действует только для репатриированных жителей страны и испанцев, которые приехали из Италии.

Также сообщается, что с 15 и как минимум до 24 мая в Испании будет действовать особый контроль на воздушных и морских границах.

В страну будут пускать только граждан, которые здесь проживают постоянно (владение недвижимостью), а также дипломатов, врачей, иностранных рабочих и тех, кто путешествует в силу форс-мажорных обстоятельств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Испании туристы протестуют против закрытия кафе и ресторанов.