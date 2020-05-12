Власти Испании с 15 мая вводят 14-дневный карантин для иностранных туристов, въезжающих на ее территорию.
"Это продлится до конца периода ЧС, который действует до 24 мая. В случае необходимости власти Испании продлят режим ЧС еще на две недели или даже более", — сообщает газета El Pais.
Таким образом, власти страны следуют примеру других стран Европы, которые уже ввели 14-дневный карантин для иностранных туристов. На данный момент обязательный карантин в Испании действует только для репатриированных жителей страны и испанцев, которые приехали из Италии.
Также сообщается, что с 15 и как минимум до 24 мая в Испании будет действовать особый контроль на воздушных и морских границах.
В страну будут пускать только граждан, которые здесь проживают постоянно (владение недвижимостью), а также дипломатов, врачей, иностранных рабочих и тех, кто путешествует в силу форс-мажорных обстоятельств.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Испании туристы протестуют против закрытия кафе и ресторанов.
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