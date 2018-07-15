Крупнейшая финская газета Путину и Трампу: Не решайте европейские вопросы без участия европейцев

Обращение к президентам России и США за сутки до встречи лидеров опубликовала крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Текст появился на 3 языках: русском, английском и финском.

Журналисты попросили Владимира Путина и Дональда Трампа не решать "европейские вопросы без участия самих европейцев". Также русскоязычным читателям напомнили об уже происходивших встречах и сопоставили их с грядущей: часто лидеры держав приезжали в столицу Финляндии, принося атмосферу напряжения, а вот уезжали совсем с иным настроением и улыбкой. Издание отметило, что это явление называется "Дух Хельсинки".

При этом, полагает Helsingin Sanomat, сейчас сложно утверждать с работает ли этот феномен, так как обстановка в Москве и в Вашингтоне меняется быстро. Журналисты подчеркнули, что от разлада держав никто не выигрывает, поэтому предстоящее событие действительно значимо, несмотря на все сложности.

Напомним, что встреча состоится уже завтра, 16 июля. За время президентства лидеры несколько раз созванивались, а также встречались за столом переговоров в Гамбурге и в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

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