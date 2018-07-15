Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Крупнейшая финская газета Путину и Трампу: Не решайте европейские вопросы без участия европейцев

Мир

Обращение к президентам России и США за сутки до встречи лидеров опубликовала крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Текст появился на 3 языках: русском, английском и финском.

Крупнейшая финская газета Путину и Трампу: Не решайте европейские вопросы без участия европейцев. 389529.jpeg

Журналисты попросили Владимира Путина и Дональда Трампа не решать "европейские вопросы без участия самих европейцев". Также русскоязычным читателям напомнили об уже происходивших встречах и сопоставили их с грядущей: часто лидеры держав приезжали в столицу Финляндии, принося атмосферу напряжения, а вот уезжали совсем с иным настроением и улыбкой. Издание отметило, что это явление называется "Дух Хельсинки".

При этом, полагает Helsingin Sanomat, сейчас сложно утверждать с работает ли этот феномен, так как обстановка в Москве и в Вашингтоне меняется быстро. Журналисты подчеркнули, что от разлада держав никто не выигрывает, поэтому предстоящее событие действительно значимо, несмотря на все сложности.

Напомним, что встреча состоится уже завтра, 16 июля. За время президентства лидеры несколько раз созванивались, а также встречались за столом переговоров в Гамбурге и в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

Читайте также:

Дружить нельзя, разоружаться можно — ФРГ наставляет Трампа перед встречей с Путиным

Дружить нельзя, разоружаться можно – ФРГ наставляет Трампа перед встречей с Путиным Дружить нельзя, разоружаться можно – ФРГ наставляет Трампа перед встречей с Путиным

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Трамп объяснил, почему хочет дружить с Путиным
Темы РФ и США Трамп и Путин саммит в Хельсинки
Обсудить
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Владимир Кекелидзе: "Мгновение рождения Вселенной"
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Диалоги
Почему Трамп идет на обострение своих отношений с НАТО
Читательский топ
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
В Китае найдена угроза для всего живого на Земле
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Новости Все >
Расчеты "Панциря" уничтожили условного врага
Крупнейшая финская газета Путину и Трампу: Не решайте европейские вопросы без участия европейцев
В метро Москвы будут транслировать финальную игру ЧМ
Полюбившим Россию болельщикам ЧМ пообещали комфортный визовый режим
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
Хуже, чем в 90-ые: в Харькове задержали банду торговцев оружием
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО

В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.

Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Общество
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
Мир
В Китае найдена угроза для всего живого на Земле
Происшествия
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва

Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.

Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Как власть лжет о пенсионной реформе
Кремль
Как власть лжет о пенсионной реформе
Экономика
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Мир
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Общество
Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма

"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.

Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Кремль
Как власть лжет о пенсионной реформе
Василий Амирджанов Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис Василий Амирджанов Соломон Соловьев Форд, Пуговкин и другие ловили момент Соломон Соловьев Марк Глухов Google лишит работы таксистов Марк Глухов
Комментарии
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
Хуже, чем в 90-ые: в Харькове задержали банду торговцев оружием
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
Как НАТО и Латвия дружат против России
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
Полюбившим Россию болельщикам ЧМ пообещали комфортный визовый режим
Как власть лжет о пенсионной реформе
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии
Дружить нельзя, разоружаться можно – ФРГ наставляет Трампа перед встречей с Путиным
Как власть лжет о пенсионной реформе
Россию опять попытались унизить. Потерпим еще?
Дружить нельзя, разоружаться можно – ФРГ наставляет Трампа перед встречей с Путиным
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Вокруг Земли вращается Солнце - в этом уверены четверть россиян
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
На Украине задумались, почему США не афишируют встречу Трампа с Порошенко
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Западу надо стереть хорошее о России
Мир
Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался