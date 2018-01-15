Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018

15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Предполагается, что эти санкции затронут всех причастных к отстранению российской сборной от XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в Пхенчхане.

Председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов пояснил, что в настоящее время устанавливается круг лиц, виновных в отстранении наших спортсменов.

"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов", - отметил Климов.

В ответ на решение МОК запретить сборной РФ участие в Олимпиаде-2018 Россия собирается принять ряд ограничительных мер, которые, как уже пообещали чиновники, «больно ударят» по Международному олимпийскому комитету и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Вопрос в том, что это может быть? На него "Правде.Ру" ответил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.