15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Предполагается, что эти санкции затронут всех причастных к отстранению российской сборной от XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в Пхенчхане.
Председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов пояснил, что в настоящее время устанавливается круг лиц, виновных в отстранении наших спортсменов.
"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов", - отметил Климов.
В ответ на решение МОК запретить сборной РФ участие в Олимпиаде-2018 Россия собирается принять ряд ограничительных мер, которые, как уже пообещали чиновники, «больно ударят» по Международному олимпийскому комитету и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Вопрос в том, что это может быть? На него "Правде.Ру" ответил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
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