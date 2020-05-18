Лавров: "Власти Чехии должны восстановить памятник маршалу Коневу"

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти Чехии обязаны восстановить памятник маршалу Ивану Коневу, демонтированный в начале прошлого месяца.

"До последнего времени мы знали, и чешская сторона нам это подтверждала — памятник находился в реестре министерства обороны Чехии, и вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят, что "это не наша собственность, а собственность этого старосты". Я считаю это неприемлемым, и я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях придется очень серьезно объясняться и объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию. Потому что обязательство никуда не делось, и памятник должен быть восстановлен", — заявил Лавров.

Министр также отметил, что МИД Чехии согласен обсудить вопрос о том, как РФ и Чехия соблюдают условия договора о дружбе и сотрудничестве. Согласно одному из требования договора, обе стороны должны соблюдать сохранность воинских захоронений и мемориалов.