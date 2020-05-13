Жители Германии и Австрии смогут ездить друг к другу в гости

С середины июня на границе Германии и Австрии снимут контроль. Такое решение приняли австрийские власти.

Специальный контроль был введен из-за эпидемии коронавируса 19 марта и продлен до 31 мая.

"С 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией", — сообщила министр туризма Элизабет Кестингер.

Австрия продолжает снимать ограничительные меры на своей территорией. С Германией договорились о двухэтапном открытии границ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Евросоюз готов открыть внутренние границы для туристов. Так, Австрия пустит на свою территорию гостей из "безопасных стран". В их числе Германия и Чехия. Обменяются туристами Эстония, Латвия и Литва, которые разрешат поездки между этими тремя странами. Греция намерена с 1 июля принять иностранных туристов.