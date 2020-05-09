В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом

В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ранее президент страны Александр Лукашенко не стал отменять мероприятие из-за эпидемии коронавируса.

В параде принимают участие 2846 в составе 19 парадных расчетов. По главным улицам Минска проедут 206 единиц техники. Длинна колонны составила около двух километров.