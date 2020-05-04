Число коронавирусных больных в Германии превысило 163 тысячи человек

Еще 679 жителей Германии получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.

Как сообщает институт Роберта Коха, с начала эпидемии в стране зарегистрировано 163 175 случаев заболевания COVID-19. Жертвами коронавируса стали 6692 пациента. Из них за минувшие сутки — 43 человека. Днем ранее количество летальных исходов составляло 74 человека.

Полностью победить болезнь смогли 132,7 тысячи жителей Германии. По-прежнему самой пострадавшей остается Бавария, где коронавирус диагностирован у 42 997 человек. В Северном Рейне-Вестфалии больны 22 560 человек, в Баден-Вюртемберге — 32 411 человек. В Берлине выявлено 6010 случаев инфицирования.

Лидеры европейских стран намерены собрать деньги на борьбу с коронавирусом. 4 мая на онлайн-конференции они обсудят размеры взносов от каждой страны. Планируется, что будет собрано несколько миллиардов евро. Деньги получат такие организации как "Альянс по вакцинам", "Глобальный фонд", "Юнитэйд".

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить антироссийские санкции. Он подчеркнул, что в сложившихся экономических условиях сотрудничество с Россией особенно важно для Германии.