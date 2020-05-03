Европейские лидеры планируют собрать миллиарды евро, чтобы стимулировать создание вакцины и лекарства для лечения Covid-19 в рамках Международного альянса, борющегося с этой болезнью.
Онлайн-конференция по согласованию взносов запланирована к проведению на сегодня, 4 мая. По словам организаторов, она будет направлена на привлечение средств в размере €7,5 млрд для поддержки глобальных мер реагирования на пандемию коронавируса.
The Gardian публикует совместное заявление лидеров Франции, Германии, Италии, Норвегии и ряда высокопоставленных должностных лиц ЕС, в котором говорится, что вспышка болезни
"вызвала опустошение и боль во всех уголках мира. Ответ на глобальный вызов требует объединения лучших - и наиболее подготовленных - умов мира для поиска вакцин, методов лечения и терапии, которые нам нужны, чтобы сделать наш мир снова здоровым".
Это будет сопровождаться "укреплением систем здравоохранения, которые сделают их доступными для всех,уделяя особое внимание Африке".
Политические лидеры написали:
"средства, которые мы собираем, дадут толчок беспрецедентному глобальному сотрудничеству между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и специалистами в области здравоохранения."
Финансирование, как отмечено в документе, будет направлено таким организациям здравоохранения, как Альянс по вакцинам, Глобальный фонд и Юнитэйд.
"Если мы сможем разработать вакцину, для всего мира это будет уникальное глобальное общественное благо 21-го века.Объединившись вокруг науки и солидарности сегодня, мы посеем семена для большего единства завтра ", - написали лидеры стран ЕС.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.