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Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Источник Правда.Ру

Европейские лидеры объединят усилия для борьбы с коронавирусом

Мир

Европейские лидеры планируют собрать миллиарды евро, чтобы стимулировать создание вакцины и лекарства для лечения Covid-19 в рамках Международного альянса, борющегося с этой болезнью.

Онлайн-конференция по согласованию взносов запланирована к проведению на сегодня, 4 мая. По словам организаторов, она будет направлена на привлечение средств в размере €7,5 млрд для поддержки глобальных мер реагирования на пандемию коронавируса.

The Gardian публикует совместное заявление лидеров Франции, Германии, Италии, Норвегии и ряда высокопоставленных должностных лиц ЕС, в котором говорится, что вспышка болезни

   "вызвала опустошение и боль во всех уголках мира. Ответ на глобальный вызов требует объединения лучших - и наиболее подготовленных - умов мира для поиска вакцин, методов лечения и терапии, которые нам нужны, чтобы сделать наш мир снова здоровым".

Это будет сопровождаться "укреплением систем здравоохранения, которые сделают их доступными для всех,уделяя особое внимание Африке".

Куда будут направлены собранные средства

Политические лидеры написали:

"средства, которые мы собираем, дадут толчок беспрецедентному глобальному сотрудничеству между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и специалистами в области здравоохранения."

Финансирование, как отмечено в документе,  будет направлено таким организациям здравоохранения, как Альянс по вакцинам, Глобальный фонд и Юнитэйд.

"Если мы сможем разработать вакцину, для всего мира это будет уникальное глобальное общественное благо 21-го века.Объединившись вокруг науки и солидарности сегодня, мы посеем семена для большего единства завтра ", - написали лидеры стран ЕС.

Темы европа коронавирус средства на вакцину лидеры стран европы
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