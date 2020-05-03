Бывший глава германского правительства Герхард Шредер в очередной раз призвал к немедленной отмене антироссийских санкций. Он подчеркнул, что в сложившихся экономических условиях сотрудничество с Россией особенно важно для Германии.

"То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить", — заявил Шредер.

"Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность", — добавил экс-политик.