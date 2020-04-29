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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

В Абхазии продлили ограничительные меры

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В Абхазии ослабили ограничительные меры. При этом сам карантин продлили до 15 мая.

Такое решение принято на закрытом совещании в правительстве страны. В ближайшее время в республике восстановят работу общественного транспорта.

"Также будут открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны, фитнес-центры, спортивные залы, СПА-салоны, сауны и массажные салоны", — рассказал и. о. главы минздрава республики Тамаз Цахнакия.

Стоит отметить, что сейчас в стране нет ни одного больного коронавирусом. Ранее выявили трех человек, один из них скончался, двое смогли поправиться и уже выписаны домой на основании отрицательных тестов на COVID-19.

Ранее в Абхазии отменили режим чрезвычайного положения и комендантский час, разрешили работать продуктовым и сельскохозяйственным рынкам. А вот границы с Россией и Грузией по-прежнему остаются закрытыми.

"Правда.Ру" сообщала, что Абхазия вошла в список стран, откуда чаще всего возвращались за последнее время жители Центрального федерального округа.

Темы абхазия карантин ограничительные меры
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