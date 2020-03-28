Абхазия ограничила въезд в республику на границе с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба сообщил о введении ограничений на въезд на границе с Россией.

"Ограничить до 20 апреля 2020 года въезд в Абхазию иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений, аккредитованных в республике, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в РА, объединённой российской военной базы", - сказано на сайте главы государства.