Названы страны, из которых чаще всего возвращаются россияне

Таиланд, Украина и Финляндия возглавили топ стран, откуда вернулось больше всего жителей Центрального федерального округа за период с 24 марта по 6 апреля. В статистике не учтены жители Москвы и Московской области.

Как сообщает оперативный штаб, за указанный период на родину вернулось 13 778 человек. Они приехали в Россию из 77 стран. Из Таиланда вернулись на родину 2 170 человек, из Украины — 1 155 человек, из Финляндии — 902 человека. Также в списке стран Турция, Доминикана, Куба, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Абхазия.

Больше всего из-за границы с 24 марта по 6 апреля вернулось жителей Тверской области — 1 496 человек. На 20 человек меньше приехало в Воронежскую область. 1176 человек вернулись в Брянскую область.

Напомним, что с 27 марта Россия закрыла чартерные и регулярные авиаперевозки.

Сейчас Ростуризм рекомендует россиянам перенести запланированные на весну и лето поездки. Важно, чтобы приобретенные туры были именно перенесены по времени, а не полностью отменены. Такой подход поможет спасти ситуацию в туристической индустрии.