Саакашвили ответил "да" Зеленскому

Михаил Саакашвили согласился стать заместителем премьера Украины. В его задачи будут входить переговоры с Международным валютным фондом.

О своем решении бывший президент Грузии рассказал перед встречей с депутатами партии "Слуги народа."

"Я принял предложение президента Зеленского", — заявил Саакашвили.

Напомним, что президент Украины предложил Михаилу Саакашвили войти в состав правительства Дениса Шмыгаля в должности заместителя премьера по вопросам реформ.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вопрос с назначением экс-губернатора Одесской области на новый пост в кабмине должна обсудить Верховная рада. Вероятнее всего, заседание состоится 24 апреля.

По оценкам политологов, новая фигура в правительстве Украины не принесет стране ничего хорошего. По мнению директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, перед Саакашвили будет стоять две задачи: улучшить имидж Владимира Зеленского в глазах западных партнеров и ослабить влияние министра внутренних дел Арсена Авакова.