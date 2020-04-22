Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины

Украину ждут реформы и отвечать за них будет Михаил Саакашвили. Ему предложили должность в правительстве страны.

Об этом рассказал сам экс-губернатор Одесской области. По его словам, Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам.

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", — написал Саакашвили на своей странице в социальной сети.

По словам бывшего президента Грузии, он уже общался с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Теперь ему предстоит озвучить предложения по реформированию Украины и презентовать их в Верховной Раде. Саакашвили заявил, что намерен стать "надежным членом" команды и повысить престиж Украины на мировой арене, используя свой опыт международного сотрудничества.

Ранее Саакашвили прогнозировал Украине новый экономический кризис.