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Источник Правда.Ру

Михо возвращается: Саакашвили будет вице-премьером Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Назначение Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и бывшего же губернатора Одесской области, на пост вице-премьера правительства Украины — вопрос пары — тройки дней.

О том, что такое предложение "непотопляемый Михо" получил от Владимира Зеленского, Саакашвили объявил еще вчера:

(подробнее об этом читайте в материале на сайте).

Сегодня это подтвердили в президентской партии "Слуга народа".

Заместитель главы партии Евгения Кравчук:

"Вопрос с назначением Саакашвили может быть решён на внеочередном заседании Верховной рады 24 апреля. На котором он будет присутствовать".

"Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уверен, что поддержат", — говорит депутат Давид Арахамия.

Зеленский не может жить без шоу

"Инициатива вернуть Михаила Саакашвили исходит лично от Зеленского. Наверное, так он хочет создать систему противовеса в политике. А Саакашвили должен будет ему в этом помочь. Идея, конечно, так себе. Но зато шуму и шоу будет очень много", — говорит депутат Рады, пожелавший остаться неизвестным.

«Мне кажется, это безумие. После всего того, что творил Саакашвили - прорывал границу и бегал по крышам - назначать его вице-премьером может только большой оптимист. Или шоумен, хорошо знающий, чего хочет зал», - отметил депутат от "Европейской солидарности"

Темы украина назначение михаил саакашвили владимир зеленский
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