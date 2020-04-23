Назначение Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и бывшего же губернатора Одесской области, на пост вице-премьера правительства Украины — вопрос пары — тройки дней.
О том, что такое предложение "непотопляемый Михо" получил от Владимира Зеленского, Саакашвили объявил еще вчера:
(подробнее об этом читайте в материале на сайте).
Заместитель главы партии Евгения Кравчук:
"Вопрос с назначением Саакашвили может быть решён на внеочередном заседании Верховной рады 24 апреля. На котором он будет присутствовать".
"Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уверен, что поддержат", — говорит депутат Давид Арахамия.
"Инициатива вернуть Михаила Саакашвили исходит лично от Зеленского. Наверное, так он хочет создать систему противовеса в политике. А Саакашвили должен будет ему в этом помочь. Идея, конечно, так себе. Но зато шуму и шоу будет очень много", — говорит депутат Рады, пожелавший остаться неизвестным.
«Мне кажется, это безумие. После всего того, что творил Саакашвили - прорывал границу и бегал по крышам - назначать его вице-премьером может только большой оптимист. Или шоумен, хорошо знающий, чего хочет зал», - отметил депутат от "Европейской солидарности"
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