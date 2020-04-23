Михо возвращается: Саакашвили будет вице-премьером Украины

Назначение Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и бывшего же губернатора Одесской области, на пост вице-премьера правительства Украины — вопрос пары — тройки дней.

О том, что такое предложение "непотопляемый Михо" получил от Владимира Зеленского, Саакашвили объявил еще вчера:

(подробнее об этом читайте в материале на сайте).

Сегодня это подтвердили в президентской партии "Слуга народа".

Заместитель главы партии Евгения Кравчук:

"Вопрос с назначением Саакашвили может быть решён на внеочередном заседании Верховной рады 24 апреля. На котором он будет присутствовать". "Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уверен, что поддержат", — говорит депутат Давид Арахамия.

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