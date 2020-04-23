Политолог: Саакашвили принесет Украине «целое ожерелье кризисов»

Назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины очень вероятно. И у него в правительстве страны будет две задачи.

О них рассказал директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В первую очередь, бывший президент Грузии должен будет улучшить имидж президента Украины Владимира Зеленского на Западе.

"После отставки Гончарука, Рябошапки, бывшего премьер-министра и генерального прокурора, людей, аффилированных с Западом, у власти есть проблемы с коммуникацией с западными партнерами. Особенно сейчас, в кризисный период. Задача Саакашвили — это улучшить образ Зеленского на Западе, выстроить новые линии коммуникации с западными партнерами, которые были не рады решениям по Рябошапке и Гончаруку", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что трудоустройство будет номинальным, а названная должность "ни о чем". В реальности должность Саакашвили будет звучать как "специальный посол Владимира Зеленского на Западе".

Вторая задача Саакашвили на новом месте — политически усилить нового вице-премьера Дениса Шмыгаля и заставить нервничать главу украинского МВД Арсена Авакова, который стал серым кардиналом и продолжает набирать вес в правительстве.

"У Саакашвили с Аваковым, мягко скажем, плохие отношения. До драк доходили. Все знают нравы, амбиции и темперамент Саакашвили, который не будет подбирать слов в политической дискуссии", — напомнил Руслан Бортник.

При этом он подчеркнул, что новое назначение в правительстве Украины никак не скажется на отношениях с Россией. Правда, решение Зеленского по Саакашвили является "крайне рискованным и опасным", так как амбиций у бывшего губернатора Одесской области больше, чем у действующего президента Украины.

"Конфликтность и скандальность Саакашвили общеизвестны. У него проблемы не только с Аваковым. У него проблемы и со всей "Приват Групп". У него проблемы и с Порошенко, к нему относятся негативно. То есть у него друзей кроме группы Пинчука и людей, ориентированных на Запад, нет. Поэтому я думаю, что потенциально Саакашвили в правительстве — это целое ожерелье кризисов и конфликтов", — подвел итог политолог.

Ранее "Правда.Ру" писала, что назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины вопрос двух-трех дней.