Австралия не планирует открывать границы еще несколько месяцев

Еще три-четыре месяца иностранцы не смогут попасть на территорию Австралии. Власти страны не планируют открывать внешние границы даже после окончания эпидемии коронавируса.

Сейчас в Австралии зарегистрировано 6 654 случая заражения COVID-19. Жертвами болезни стали 74 пациента, свыше пяти тысяч человек полностью выздоровели.

"Международная ситуация на данный момент такова, что любое послабление мер, принятых в отношении границ, было бы очень рискованным. Я бы не ожидал каких-либо существенных изменений в течение трех-четырех месяцев", — заявил главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи.

При этом в стране не исключают постепенного послабления карантинных мер. К этому вопросу власти страны обратятся в мае. Они оценят риски для здоровья граждан и пользу экономике. За нарушение карантина в Австралии грозит серьезное наказание. Так, 35-летний мужчина оказался на месяц в тюрьме. На него также наложили штраф в две тысячи долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что карантин, введенный в Австралии из-за коронавируса, вывел на улицы кенгуру. Так, животное-символ страны замечали на улицах Аделаиды — столицы южной Австралии.