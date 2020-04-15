Первый пошел: в Австралии мужчина сел в тюрьму за нарушение карантина

Устав от увещеваний граждан соблюдать карантин, власти Австралии начали в борьбе с нарушителями прибегать к кардинальным мерам.

"35-летний мужчина, проигнорировавший директиву о карантине по коронавирусу и неоднократно ускользавший из отеля, чтобы навестить свою подругу, стал первым человеком, заключенным в тюрьму за это преступление", - сообщают австралийские СМИ.

По решению суда Перта, который состоялся сегодня, 15 апреля, Джонатан Дэвид - так зовут нарушителя - заплатит штраф в размере $ 2 тысяч и проведет в тюрьме целый месяц.

Вообще -то приговорен мужчина к шести месяцам и двум неделям тюрьмы, но большая часть срока "временно приостановлена". Это означает, что если он совершит еще одно преступление в течение следующих 12 месяцев, то "старый срок" добавится к "новому".

Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как правительство Австралии позаботилось о защите своих граждан от экономического кризиса на фоне пандемии. Об этом читайте здесь.