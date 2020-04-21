Карантин в Австралии вывел на улицы кенгуру

Сейчас, когда улицы даже крупных городов пустынны из-за введенного повсеместно режима самоизоляции, частыми гостями на них становятся дикие животные.

В столице Южной Австралии Аделаиде был замечен кенгуру, прыгающий по пустынным улицам в центре города.

Городская полиция опубликовала в своем "Твиттере" видео, на котором кенгуру прыгает по одной из центральных улиц.

Представитель пресс-службы сказал, что сумчатый едва избежал дорожно-транспортного происшествия, прежде чем направиться к парковой земле.

"Это было совершенно уникально", — сказал представитель пресс-службы, добавив, что, вероятно, именно тишина коронавирусного карантина Аделаиды привлекла кенгуру в центр города.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw April 19, 2020

Подпись к посту: "Сотрудники Службы безопасности охраны отслеживали подозреваемого, одетого в серую шубу, прыгающую через сердце #adelaide этим утром. В последний раз его видели пешком направлявшимся в западные парки кенгуру ".

Для справки:

Аделаида — это крупный прибрежный город с населением более 1,2 миллиона человек.

К слову, это уже не первый случай, когда животные начинают ощущать себя хозяевами городских улиц. Об одном таком случае "Правда.Ру" уже рассказывала:

Новые хозяева улиц: белые козлы поселились в британском городе