Карантин в Австралии вывел на улицы кенгуру

Сейчас, когда улицы даже крупных городов пустынны из-за введенного повсеместно режима самоизоляции, частыми гостями на них становятся дикие животные.

В столице Южной Австралии Аделаиде был замечен кенгуру, прыгающий по пустынным улицам в центре города.

Городская полиция опубликовала в своем "Твиттере" видео, на котором кенгуру прыгает по одной из центральных улиц.

Представитель пресс-службы сказал, что сумчатый едва избежал дорожно-транспортного происшествия, прежде чем направиться к парковой земле.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw