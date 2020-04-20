Стрельба в Канаде: боевик убил 16 человек

Вооруженный человек в Канаде, выдавая себя за полицейского, убил 16 человек.

Трагедия случилась в небольшом сельском городке Портапике.

Ловили стрелка более 12 часов:

Как рассказали в полиции, стрельбу устроил 51-летний Габриэль Уортман.

"Преступник, управляя автомобилем с символикой Королевской канадской конной полиции, и будучи одетым в униформу сотрудника, ездил по провинции и расстреливал людей. Всего от его действий погибли 16 человек. Сам Уортман убит во время противостояния с полицией. Мы полагаем, что он, возможно, хотел изначально убить только первых жертв, но потом начал палить во всех подряд", — говорит Брайан Сове, президент Национальной полицейской Федерации.

Премьер-министр Джастин Трюдо, выступая перед журналистами в Оттаве, назвал произошедшее "ужасной ситуацией", отметив, что