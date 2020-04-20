Вооруженный человек в Канаде, выдавая себя за полицейского, убил 16 человек.
Трагедия случилась в небольшом сельском городке Портапике.
Ловили стрелка более 12 часов:
"Преступник, управляя автомобилем с символикой Королевской канадской конной полиции, и будучи одетым в униформу сотрудника, ездил по провинции и расстреливал людей. Всего от его действий погибли 16 человек. Сам Уортман убит во время противостояния с полицией. Мы полагаем, что он, возможно, хотел изначально убить только первых жертв, но потом начал палить во всех подряд", — говорит Брайан Сове, президент Национальной полицейской Федерации.
Премьер-министр Джастин Трюдо, выступая перед журналистами в Оттаве, назвал произошедшее "ужасной ситуацией", отметив, что
"массовые расстрелы относительно редки в Канаде, которая имеет гораздо более жесткие законы управления оружием, чем соседние Соединенные Штаты.
"Это один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции", — заявил Стивен Макнил, премьер-министр Новой Шотландии. — Это происшествие стало дополнительным тяжелым бременем на фоне усилий по сдерживанию коронавируса".
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