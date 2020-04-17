Более тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Индии за сутки

Количество инфицированных коронавирусом граждан Индии выросло более чем на тысячу человек за сутки. Как сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия, с начала эпидемии страшный диагноз поставлен 13 387 пациентам.

Наиболее острая ситуация сложилась в штате Махараштра. Здесь COVID-19 диагностирован у 3 205 человек. В штате Дели 1640 случаев инфицирования, в штате Тамилнад — 1 267, в штате Раджастан — 1 131, в штате Мадхъя-Прадеш — 1 120 случаев. Регионы с наибольшим числом инфицированных — таких в стране 170 — определены Минздравом Индии как "горячие точки".

В стране по-прежнему есть регионы, в которых не выявлено ни одного случая заболевания.

Под наблюдением медиков сейчас находится 11 201 пациент. 437 человек скончались, 1 748 пациентов смогли победить болезнь.

Напомним, что в Индии продлен режим изоляции. Он продлится до 3 мая. В это время запрещена работа общественного транспорта, метро, такси, поездов. В стране закрыты внешние границы. Остановлен учебный процесс, запрещены массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения.

Также в стране начали массово производить экспресс-тесты. Лицензии на это получили три компании. Тесты помогут определить наличие у пациента коронавируса за пять минут.