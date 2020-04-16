Экспресс-тесты на коронавирус будут массово производить в Индии

Наборы для быстрого тестирования пациентов на коронавирус начнут производить в Индии. Лицензии на это получили три местные компании.

Производством займутся частные компании Vanguard Diagnostics в Нью-Дели и Voxtur Bio Limited в Гуджарате, и государственная компания HLL Lifecare Limited в Керале. Разработчики представили свои наработки Совету медицинских исследований и получили одобрение.

"Мы не имеем ничего общего с Китаем или любой другой страной, мы производим комплекты и сырье, необходимое для разработки тестов на родине. У нас есть потенциал для производства 10 миллионов комплектов в месяц, и мы можем удвоить его, если потребуется. Но мы должны искать поставщиков, дистрибьюторов и управлять другой логистикой, поэтому требуется около 10-12 дней, чтобы начать производство со дня получения лицензии", — рассказал Hindustan Times генеральный директор и управляющий директор Voxtur Хушру Пастакия.

Первая партия тестов будет готова к 20 апреля. В отличие от используемых сейчас тест-систем результат будет известен не через 30 минут, а в течение пяти минут.

На сегодняшний день известно о 12 380 случаях заражения коронавирусом в Индии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Индии на опустевших пляжах тысячи черепах начали строить гнезда.