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Ликвидатор Чернобыльской аварии: в горящем вокруг АЭС лесу нет радиации

Мир » Бывший СССР

Украинские пожарные продолжают тушить горящий в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС лес. Насколько опасно, то, что сейчас происходит под Припятью?

Эксклюзивно для "Правды.Ру" ситуацию прокомментировал Вячеслав Гришин, президент Общественного объединения "Союз "Чернобыль" России", участник ликвидации Чернобыльской АС

События, которые происходят сегодня в чернобыльской тридцатикилометровой зоне отчуждения — дело рукотворное. И это уже подтверждено органами внутренних дел Украины. Есть виновники этого возгорания. Причем, не один человек, а вчера уже выявлены как минимум двое: 4 апреля установили одного поджигателя в селе Роговка, а буквально вчера еще одного поймали, который недалеко от тридцатикилометровой зоны сжигал отходы. Весна ж.

Сухая трава?

Сухая трава, да. И не проконтролировал, вывез остатки мусора — он еще тлел — в лесозащитную полосу. И впоследствии дальше сухая трава начала гореть. Результат — мы имеем то, что имеем: лесной пожар на огромной территории.

Насколько опасно вообще там находиться?

Прошлым летом президент Украины Владимир Зеленский издал указ, делающий чернобыльскую зону открытой туристической. Туда даже деньги какие-то были вложены для создания инфраструктуры для туризма. И народ поехал. В десятки раз возрос поток туристов. Ажиотаж огромный среди иностранцев особенно

Мы — я имею в виду ликвидаторов аварии — тогда анализировали эту ситуацию. И знаете, пришли к выводу, что территорию эту нельзя было открывать. Мы и рекомендовали использовать эту зону как биологический, экологический заповедник. Пусть бы там и дальше спецы работали, ученые — там же масса неисследованного, нет — слава Богу — больше таких территорий на планете, оживающих после удара радиации.

Но — нет. И я помню высказывание президента Украины относительно того, что "мы надеемся, что чернобыльская зона превратится в один из трендов, который позволит нам улучшить экономическое состояние Украины". Дивиденды от туризма им понадобились. Теперь там бродят все, кому не лень. А потом удивляемся: пожар? Откуда бы?

Есть ли точная информация об уровне радиации там?

Конечно. Она вокруг чернобыльской зоны, да даже внутри нее, соответствует безопасным нормам.

А из-за пожара там не может повыситься радиация?

А чему гореть-то? Все радиоактивные отходы располагаются в объектах укрытия. Там созданы специальные условия противопожарной безопасности, которые включают в себя несколько сот метров, как минимум, отсутствия вокруг этих хранилищ всего того, что может загореться. И исключение составляет, безусловно, растительность, лес, трава и так далее. То есть это все предусматривалось.

Значит, там радиация сейчас не повысилась? И если ветер дует, она не унесется на другую площадь?

Нет. Есть физика развития, переноса радиоактивных частиц. Очевидно, что те радиоактивные частицы, которые составляли основной фон и плотность загрязнения — это цезий-137, который спустя 34 года очень глубоко заглубился в земную кору, на расстояние до метра.

Там нет той активности, которая бы с помощью потоков горячего воздуха переносилась на те расстояния, на которые, возможно, переносится пепел и другие частицы. Поэтому в принципе специалисты, а такие специалисты в нашей организации "Союз "Чернобыль"" есть, говорят, что вес радиоактивной частицы настолько велик, что если даже она попадает в этот огневой поток переноса, то это несколько, возможно, метров или сотен метров, и частица падает. Но и этого нет, потому что все это заглублено.

В воздух ничего не выделяется?

Нет, не выделяется. К тому же молодая поросль, которая там в основном горит, совершенно безопасна.

Темы радиация чернобыль лесной пожар вячеслав гришин зона отчуждения
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