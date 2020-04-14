Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Чернобыль: огонь пожаров подошел к хранилищам радиоактивных отходов

Мир » Бывший СССР » Украина

 

горит зона отчуждения Чернобыльской АЭС

Вторую неделю украинским пожарным не удается потушить огонь лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В настоящий момент огонь практически вплотную приблизился к хранилищам радиоактивных отходов и к Припяти.

Об этом в своем Facebook сообщил Ярослав Емельяненко, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения.

Куда ветер дует?

Если внимательно посмотреть на интерактивную карту движения воздушных масс, то можно увидеть, что воздух несет дым от пожара в районе чернобыльской АЭС в сторону России:

Ранее, как сообщала "Правда.Ру", Росгидромет уже давал оценку вероятным последствиям природного пожара в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

радиация чернобыль лесные пожары зона отчуждения аэс
Последние материалы
COVID-мозга: в Иркутской области травят семью заболевшего ребенка
Йохан Бекман: Финляндия не успевает реагировать на эпидемию
Минобороны закупает танки: какие и зачем
Полная самоизоляция невозможна
В России создали сайт виртуальных экскурсий по стране
Эксперт рассказала о разработках вакцины против коронавируса
Что общество не заметило в поправках
Балкон жилого дома в Чите вспыхнул от петарды
Доктор Мясников: пик заболеваемости COVID-19 наступит в конце апреля
Лингвисты: музыка помогает детям осваивать речь
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Главу района в Омской области обвиняют в хищениях
Доктор Мясников: пик заболеваемости COVID-19 наступит в конце апреля
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Украина нашла нового "антикризисного менеджера"
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
России подписан приговор на вымирание
Уткин назвал Соловьёва "обезьяной"
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Собчак и Канделаки вступили в перепалку из-за фото
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Коронавирус Covid-19: случайность или биооружие?
Эпидемиолог рассказал о "политических играх" вокруг коронавируса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
В России создадут единый центр закупок для борьбы с COVID-19
Экс-министр экономики РФ раскритиковал новую сделку ОПЕК+
Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России
Кудрин призвал выделить деньги на поддержку бизнеса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ