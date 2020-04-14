Вторую неделю украинским пожарным не удается потушить огонь лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
В настоящий момент огонь практически вплотную приблизился к хранилищам радиоактивных отходов и к Припяти.
Об этом в своем Facebook сообщил Ярослав Емельяненко, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения.
Если внимательно посмотреть на интерактивную карту движения воздушных масс, то можно увидеть, что воздух несет дым от пожара в районе чернобыльской АЭС в сторону России:
Ранее, как сообщала "Правда.Ру", Росгидромет уже давал оценку вероятным последствиям природного пожара в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.