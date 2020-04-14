Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, в интервью немецкому изданию Bild, в очередной раз обвинил Китай в «замалчивании проблемы» и несвоевременном предоставлении данных о болезни, заявил, что в будущем предстоит серьезное расследование причин пандемии и поиск виновного в ее возникновении.

"Мы сожалеем, что об этом вирусе, этой эпидемии, которая началась в китайском Ухане, стало известно недостаточно быстро. Правительство Китая, Коммунистическая партия Китая, не предоставило эту информацию своевременно", - заявил Помпео.

И добавил, что по окончании пандемии предстоит определить степень вины Китая и вообще предстоят дебаты о виновных».