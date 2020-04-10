Проблемы борьбы с пандемией обсудили на закрытой встрече Совбеза ООН

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций впервые собрался в четверг, 9 апреля, для обсуждения пандемии коронавируса. Встреча началась в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).

Члены Совета обсудили вопросы, которые подпадают под мандат СБ:

проведение миротворческих операций и гуманитарных миссий на фоне пандемии и призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному повсеместному прекращению боевых действий.

В начале встречи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал участников о том, что коронавирусная инфекция поразила более 1,5 миллионов человек, убив 90 000 в более чем 200 странах, сообщает Reuters tally.

"Пандемия представляет собой значительную угрозу для поддержания международного мира и безопасности — потенциально приводя к росту социальных беспорядков и насилия, которые значительно подорвали бы нашу способность бороться с этой болезнью. Задача Совбеза ООН — разработать план мер по смягчению последствий пандемии. Это борьба одного поколения — и смысл существования самой Организации Объединенных Наций.", — сказал Гутерриш совету (цитата Reuters).

Почему Совбез ООН бездействовал

Дипломаты уверены, что Совет Безопасности долгое время никак не вмешивался в ситуацию из-за позиции Соединенных Штатов и Китая:

Пекин не хотел, чтобы Совет вмешивался, утверждая, что это не входило в его мандат,

Вашингтон настаивал на том, чтобы Совет занимался исключительно выяснением вопроса происхождения коронавируса.

"Это неправильная позиция — прямо сейчас дискутировать о названии вируса. Это COVIF-19 … и это угроза международному миру и безопасности, и Совет Безопасности должен был заявить об этом раньше", — цитирует Reuters слова "высокопоставленного европейского дипломата, пожелавшего сохранить анонимность.

Китай настаивает на деполитизации ситуации

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что СБ должен положить конец любым актам стигматизации и политизации:

"Президент США Дональд Трамп, который называет коронавирус "китайским вирусом" разжигает негативные отношения. Но чтобы преодолеть этот глобальный вызов, нам нужны солидарность, сотрудничество, взаимная поддержка и помощь, в то время как поиски козла отпущения никуда нас не приведут", — сказал Чжан.

Чего ждали от этой встречи

"Эта встреча — возможность продемонстрировать единство в совете, и я надеюсь, что это начало достижения прогресса в вопросах прекращения огня в конфликтах по всему миру, обеспечения доступа для доставки гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом и началу скоординированного глобального подхода к борьбе со вспышкой болезни", — сказал журналистам посол Бельгии в ООН Марк Пекстин де Бюйтсверве.

Ожидается, резолюция Совета Безопасности ООН будет опубликована в ближайшее время.