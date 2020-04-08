Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность "приостановить" финансирование США Всемирной Организации Здравоохранения после того, как агентство "прохлопало пандемию, не сумев раньше забить тревогу о коронавирусе".
"Я не говорю, что сделаю это (прекратит отчисления — прим. ред), но данный вопрос будет хорошенько обдуман", — сказал президент ежедневном на брифинге в Белом доме.
По данным агентства Вloomberg, в 2020 году Конгресс США для ВОЗ выделил $123 млн.
Выступая на брифинге, Трамп назвал базирующийся в Женеве международный орган " очень китайоцентричным" и заявил:
"ВОЗ была неправа, когда не посоветовала ограничить поездки в Китай и из него, когда там только все начиналось. Они всегда на стороне Китая, но мы финансируем их. Теперь мы хотим разобраться в этом деле."
Напомним, что это далеко не первое высказывание недовольства американских политиков в адрес ВОЗ. На прошлой неделе сенатор Марта Максэлли обратилась к гендиректору ВОЗ с требованием уйти в отставку. Она тогда обвинила международную организации и лично ее руководителя в "помощи Китаю в сокрытии данных о погибших от коронавируса".
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