Трамп: я недоволен работой ВОЗ и думаю, что не надо им давать денег

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность "приостановить" финансирование США Всемирной Организации Здравоохранения после того, как агентство "прохлопало пандемию, не сумев раньше забить тревогу о коронавирусе".

"Я не говорю, что сделаю это (прекратит отчисления — прим. ред), но данный вопрос будет хорошенько обдуман", — сказал президент ежедневном на брифинге в Белом доме.

По данным агентства Вloomberg, в 2020 году Конгресс США для ВОЗ выделил $123 млн.

С чего вдруг такая немилость

Выступая на брифинге, Трамп назвал базирующийся в Женеве международный орган " очень китайоцентричным" и заявил:

"ВОЗ была неправа, когда не посоветовала ограничить поездки в Китай и из него, когда там только все начиналось. Они всегда на стороне Китая, но мы финансируем их. Теперь мы хотим разобраться в этом деле."

Напомним, что это далеко не первое высказывание недовольства американских политиков в адрес ВОЗ. На прошлой неделе сенатор Марта Максэлли обратилась к гендиректору ВОЗ с требованием уйти в отставку. Она тогда обвинила международную организации и лично ее руководителя в "помощи Китаю в сокрытии данных о погибших от коронавируса".