Сенатор США призвала гендиректора ВОЗ уйти в отставку

Сенатор США от республиканской партии Марта Максэлли обратилась к гендиректору ВОЗ с требованием уйти в отставку.

Повод, как она считает, "помощь Китаю в сокрытии данных о погибших от коронавируса".

Причиной столь резкого выпада сенатора в адрес руководителя международной организации стал представленный накануне американской разведкой доклад, в котором утверждается, что власти Поднебесной

скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, в разы занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах, в результате чего вирус теперь убивает тысячи американцев.

"Я никогда не доверяла коммунистам. И вот, пожалуйста, они скрыли важные данные, и теперь коронавирус вызывает ненужные смерти по всей Америке и по всему миру. Я думаю, что доктор Тедрос Адханом Гебрейесус должен уйти. Нам необходимо принять определенные меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно — скрывать правду, чтобы потом умирали люди", — заявила сенатор.

Реакция ВОЗ

Представитель ВОЗ в США Тарик Яшаревич не стал напрямую отвечать на требования Максэлли. Но он сказал, что организация ожидает от членов " представлять данные своевременно и точно."