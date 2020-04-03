Сенатор США от республиканской партии Марта Максэлли обратилась к гендиректору ВОЗ с требованием уйти в отставку.
Повод, как она считает, "помощь Китаю в сокрытии данных о погибших от коронавируса".
Причиной столь резкого выпада сенатора в адрес руководителя международной организации стал представленный накануне американской разведкой доклад, в котором утверждается, что власти Поднебесной
"Я никогда не доверяла коммунистам. И вот, пожалуйста, они скрыли важные данные, и теперь коронавирус вызывает ненужные смерти по всей Америке и по всему миру. Я думаю, что доктор Тедрос Адханом Гебрейесус должен уйти. Нам необходимо принять определенные меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно — скрывать правду, чтобы потом умирали люди", — заявила сенатор.
Представитель ВОЗ в США Тарик Яшаревич не стал напрямую отвечать на требования Максэлли. Но он сказал, что организация ожидает от членов " представлять данные своевременно и точно."
"Членство в ВОЗ и подписание международных медико-санитарных правил несут с собой ответственность за определение приоритетов в области общественного здравоохранения на национальном и международном уровнях не только потому, что таковы глобальные медико-санитарные нормы, но и потому, что они неразрывно связаны между собой, поскольку эта глобальная пандемия ясно показала миру", — сказал Яшаревич.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.