Мама Тимати отвела внучку Алису в "комнату ярости", чтобы выпустить из девочки "внутренних драконов"

Мама Тимати разрешила внучке Алисе бить стеклянные бутылки, чтобы выплеснуть ярость

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова, которая призналась, что не справляется с воспитанием внучки Алисы, нашла необычный способ укротить бурный нрав девочки.

Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman

Симона Юнусова разместила в "Инстаграме"* видео, на котором 10-летняя Алиса в защитной маске бейсбольной битой разбивает бутылки.

Мама Тимати объяснила, что Алиса — девочка интеллигентная и не выражает свои эмоции при посторонних людях.

Она отвела ребёнка в "Комнату ярости", чтобы уничтожить кортизол, который накапливается в организме при негативных эмоциях.

"Мне хотелось, чтобы ребёнок выпустил внутренних "драконов" и с облегчением пошёл дальше", — объяснила Симона.

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