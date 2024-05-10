Мама Тимати отвела внучку Алису в "комнату ярости", чтобы выпустить из девочки "внутренних драконов"

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова, которая призналась, что не справляется с воспитанием внучки Алисы, нашла необычный способ укротить бурный нрав девочки.
Симона Юнусова разместила в "Инстаграме"* видео, на котором 10-летняя Алиса в защитной маске бейсбольной битой разбивает бутылки.
Мама Тимати объяснила, что Алиса — девочка интеллигентная и не выражает свои эмоции при посторонних людях.
Она отвела ребёнка в "Комнату ярости", чтобы уничтожить кортизол, который накапливается в организме при негативных эмоциях.
"Мне хотелось, чтобы ребёнок выпустил внутренних "драконов" и с облегчением пошёл дальше", — объяснила Симона.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В Польше разразился скандал из-за видеоролика с украинской певицей Яной Шамаевой.