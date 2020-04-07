Экономику Италии поддержат 400 млрд евро

400 миллиардов евро выделило правительство Италии. Эти средства будут направлены на поддержку экономики страны, которая несет серьезные потери из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер Италии Джузеппе Конте.

"В соответствии с утверждённым декретом мы предоставим ликвидность на €400 млрд нашим компаниям: €200 млрд для внутреннего рынка и ещё €200 млрд — для экспорта", — заявил политик.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за коронавируса туристический сектор Италии рискует потерять 120 миллиардов евро. Такое мнение высказал президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане.