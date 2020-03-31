В британском Уэльсе, в небольшом городке Лландидно, после введения карантина по коронавирусу, из-за которого опустели улицы, установилась "новая власть".
Как сообщает газета The Sun, целое стадо белых козлов, почувствовало себя полноправным хозяином города.
"Под напором полиции животные ненадолго отступают к мысу Грэйт Орм, но потом возвращаются обратно. Необычная уличная банда чувствует себя вольготно на пустых улицах. Горожанам же сейчас животные вообще не мешают, все равно выходить из домов нельзя", — пишет The Sun.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.