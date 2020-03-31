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Новые хозяева улиц: белые козлы поселились в британском городе

Мир

В британском Уэльсе, в небольшом городке Лландидно, после введения карантина по коронавирусу, из-за которого опустели улицы, установилась "новая власть".

Как сообщает газета The Sun, целое стадо белых козлов, почувствовало себя полноправным хозяином города.

"Под напором полиции животные ненадолго отступают к мысу Грэйт Орм, но потом возвращаются обратно. Необычная уличная банда чувствует себя вольготно на пустых улицах. Горожанам же сейчас животные вообще не мешают, все равно выходить из домов нельзя", — пишет The Sun.

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